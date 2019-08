Heidrich/Vergé-Dépré als Siegerinnen weiter

Unterschiedliche Gefühlslage bei den Schweizer Beachvolleyballerinnen nach der Vorrunde an der EM in Moskau: Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré stehen als Gruppensiegerinnen in den Achtelfinals, Nina Betschart/Tanja Hüberli schliessen die Gruppe «nur» auf Platz 3 ab und müssen eine zusätzliche Runde überstehen.

In den Frauengruppen mit Schweizer Beteiligung musste die Jury gleich in zwei Fällen den Rechenschieber betätigen, um die Klassierungen der Teams zu ermitteln. Jeweils drei Teams waren punktgleich; das Punkteverhältnis aus den direkten Begegnungen entschied über die Klassierung.

Dies führte dazu, dass Heidrich/Vergé-Dépré die Gruppe B nach dem Forfaitsieg gegen die Finninnen Taru Lahti/Anniina Parkkinen auf Platz 1 beendeten. Die als Favoritinnen auf den EM-Titel gehandelten Betschart/Heidrich dagegen mussten sich mit dem 3. Rang begnügen, obwohl sie die starken Slowakinnen Andrea Strbova/Natalia Dubovcova mit 21:18, 21:17 bezwangen. Betschart/Hüberli müssen am Freitag drei Partien gewinnen, wenn sie wie an der WM vor einem Monat in die Halbfinals einziehen wollen.

Ebenfalls in die Sechzehntelfinals schafften es Nico Beeler und Marco Krattiger mit einem knappen Dreisatzsieg (21:18, 18:21, 15:13) gegen die Russen Maxim Hudjakow/Igor Welitschko.

(SDA)