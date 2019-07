Herausragende Halep zu stark für Serena Williams

Auch Herzogin Kate wohnte dem einseitigen Final in der Royal Box bei © KEYSTONE/AP/BEN CURTIS

Serena Williams muss weiter auf ihren 24. Grand-Slam-Titel warten. Die Amerikanerin unterliegt in einem einseitigen Wimbledon-Final der Rumänin Simona Halep in weniger als einer Stunde 2:6, 2:6.Halep hatte in ihrem ersten Wimbledon-Final einen Start nach Mass hingelegt.