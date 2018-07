Hier gibt’s das beliebteste Glace

In der Gelateria «La Vela» in Rorschach essen die FM1Today-Userinnen und -User am liebsten ihr Glace. Nach unserem Voting landet die Gelateria am Bodensee auf dem ersten Platz. Die stellvertretende Geschäftsleiterin Tiziana Preziuso strahlt: «Wir haben grosse Freude, dass wir gewonnen haben. Wir haben immer viele Kunden, die unsere Glaces und Pâtisserie lieben.» Die Glaces und Pâtisserie werden in der Gelateria selbst vor Ort gemacht. Die Glaces enthalten ausschliesslich Zutaten ohne künstliche Zusatzstoffe.

Italienisches Handwerk

«Wir sind alle Italiener, auch der Pâtissier. Bei uns ist alles frisch und wir sind stets am arbeiten, das ist unser Geheimnis.» Das Café «La Vela» gibt es bald seit 20 Jahren, die Gelateria allerdings erst seit zwei Jahren. Stammkunde Flavio nickt Tiziana freundlich zu: «Das Glace hier ist sensationell.» Im Uservoting von FM1Today ist die Stadt Rorschach besonders beliebt zum Glace essen. Auf dem zweiten Platz thront die «Bongusto Gelateria», sie ist ebenfalls am Hafen Rorschach zu finden. Der dritte Platz geht ins Rheintal zur «Gela» in Altstätten.

Heute gibt’s Glace zum halben Preis

Zur Feier des Tages gibt’s heute Dienstag (24.07.2018) für alle FM1Today User Glace zum halben Preis. Wer bei der Gelateria «La Vela» das Codewort «FM1» sagt, kriegt 50 Prozent Rabatt. Wir von der FM1Today-Redaktion haben das Glace bereits probiert und können es nur weiterempfehlen.

Das sind die beliebtesten Gelaterias im FM1-Land:

(sar.)