Hier ist das neue Sheeran/Bieber Video

Wenn diese beiden Herren, die Rede ist von Ed Sheeran und Justin Biber, zusammen etwas in die Hand nehmen ist Erfolg garantiert. Und so dürfte auch das Musikvideo zum neusten Hit «I don’t care» durch die Decke gehen. Einen neuen Weltrekord – schon fast vorprogrammiert. Denn nur schon mit der Songveröffentlichung schafften sie einen solchen. (FM1Today berichtete)

Sympathisch und viel Ironie

Nun ist die Katze aus dem Sack: Die Freunde Ed Sheeran und Justin Biber stellten ihr «I don’t care»-Video am Freitagnachmittag auf Youtube. Und die Fans schauen diesen Clip scheinbar in der Endlosschlaufe. Innert 40 Minuten wurde das Video bereits über 460’000 mal angeklickt. Dabei gab es schon fast 164’000 Likes.

Sympathisch zeigen sich die beiden Superstars in lustigen Kostümen und mit viel Selbstironie. Die meisten Szenen wurden vor dem Greenscreen gedreht. Sheeran/Biber bewegen sich im Musikvideo also mehrheitlich in der virtuellen Welt. Bewusst sieht alles «billig» aus. Aber genau dies war offensichtlich die Absicht von Regisseur ist Emil Nava. Dieser hatte schon mehrfach Videos für Ed Sheeran gedreht. Und anderem die Videoclips «Sing» und «Happier».

Ankündigen via Social Media

Dass dieser Videoclip ziemlich witzig wird, konnte man schon erahnen. In dieser Woche gab es kaum einen Tag an dem sich Ed Sheeran nicht in irgendeinem lustigen Kostüm auf Instagram zeigte. Ed im Cowboyhemd, Ed im Bademantel, Ed im Pandakostüm, etc. Justin Biber zog jeweils nach und präsentierte sich auch in verschiedenen Outfits, die auf die baldige Veröffentlichung des Musikvideos hindeuteten.

