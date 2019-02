«How To Train Your Dragon 3» an der Spitze

Die Drachenromanze "How To Train Your Dragon 3: The Hidden World" hat am Wochenende vom 7. bis 10. Februar 2019 am meisten Besucher in die Schweizer Kinos gelockt. (Archiv) © Universal Pictures International Switzerland

Kinderfilme mit fantastischen Wesen haben Hochkonjunktur, so auch die in der Deutsch- und Westschweiz neu angelaufene Drachenromanze «How To Train Your Dragon 3: The Hidden World».