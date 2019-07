Hüberli/Betschart mit knappem Sieg in den Sechzehntelfinals

Nina Betschart qualifiziert sich mit Partnerin Tanja Hüberli für die WM-Achtelfinals © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Das Schweizer Duo Tanja Hüberli/Nina Betschart erreicht an der WM in Hamburg wie vor zwei Jahren die Achtelfinals.Die EM-Zweiten von 2018 setzten sich in den 1/16-Finals gegen das slowakische Duo Andrea Strbova/Natalia Dubovcova in drei Sätzen durch.