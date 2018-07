Hüpfburgen, Labyrinth und Hammerball

Hüpfburgen-Funpark in Bühler

Wer sagt denn, dass Bühler nur ein Durchfahrtsort auf dem Weg in den Alpstein ist? In Bühler steigt vom 7. bis zum 27. Juli ein lüpfiges Abenteuer mit Spiel und Spass. 21 bunte Hüpfburgen, eine 25 Meter lange Wasserrutsche und eine Festwirtschaft erwarten die Gäste. Tageseintritt: 15 Franken. Mehr Infos findest du hier.

Pferdesporttage in Gossau

Dieses Wochenende finden in Gossau Reitprüfungen auf der Anlage der Familie Rutz, «Sommersweid», in Gossau statt. Viele Pferdesportler und Zuschauer können spannende Wettkämpfe erleben.

Kulturfestival in St.Gallen

Drei Wochen Kulturfestival, 23 Konzerte aus neun verschiedenen Ländern: Erlebe Weltstars und Neuentdeckungen, regionale Helden und kulinarischen Hochgenuss im wohl schönsten Innenhof der Stadt St.Gallen. Infos gibt es hier.

Grösstes Maislabyrinth in Langrickenbach

In Langrickenbach eröffnet dieses Wochenende das grösste Maislabyrinth der Ostschweiz. 200’000 Maishalme warten auf die Besucher, die sich auf zwei Hektaren durch das Labyrinth ihren Weg suchen. Erwachsene zahlen sechs, Kinder vier Franken. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Kesswiler Seelauf und Schweizer Meisterschaft im Hammerball

Hammerwerfen und Rennen, was will man mehr? Dieses Wochenende finden beide Events des TV Kesswil statt. Auch eine Festwirtschaft wird es geben. Hier steht, was wann geht.

Tristar Switzerland in Rorschach

Weiter geht’s mit Sport, weiter geht’s am Bodensee: Der Tristar Bodensee findet am Wochenende zum zweiten Mal statt. Knapp 400 Triathleten kämpfen um den Sieg. Mehr dazu findest du hier.

Märchen- und Geschichtenfestival Klapperlapapp in der Lenzerheide

Was für ein Traum für Kinder! Hexen, Feen, Zwerge oder Drachen – am Wochenende dreht sich in der Lenzerheide alles um märchenhafte Gestalten und ihre spannenden Geschichten. Klicke hier und werde in die Märchenwelt entführt.

Kinder- und Familienfest in Savognin

Noch mehr für Kinder: Am Samstag und Sonntag ist Savognin fest in Kinderhand. Rund um den Badesee Lai Barnagn findet das Kinder- und Familienfest statt. Alle weiteren Infos kriegst du hier.

Rock am Fels in Montlingen

Im Rheintal wird wieder gerockt! Dieses Wochenende findet das «Rock am Fels» statt. Unter anderem spielen NoVoid und Living Theory. Tickets kriegt ihr hier.

J&B Fest in Wil

Zum 22. Mal findet in Wil auf dem Viehmarktparkplatz das J&B-Fest statt. Verschiedene Bars und Verpflegungsstände laden zur Party. Hier gibt’s mehr Infos.

Public Viewing im FM1-Land

Und zum Schluss, Fussball: Auf untenstehender Karte findest du die grösseren Public Viewings im FM1-Land. Am Samstagnachmittag spielt Belgien gegen England um den prestigeträchtigen dritten Platz. Am Sonntagnachmittag um 17 Uhr geht dann der WM-Final zwischen Kroatien und Frankreich los (ab 16.50 Uhr im Liveticker auf FM1Today).

(saz)