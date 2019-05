Huffman bekennt sich im Hochschul-Skandal schuldig – Haft droht

Die US-Schauspielerin Felicity Huffman hat sich am Montag für schuldig bekannt, Schmiergeld im US-Hochschulskandal gezahlt zu haben. © KEYSTONE/EPA/KATHERINE TAYLOR

Die Schauspielerin Felicity Huffman («Desperate Housewives») hat sich im Hochschul-Bestechungsskandal in den USA am Montag (Ortszeit) schuldig bekannt. Die Anklage will eine beachtliche Strafe.Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Boston (US-Staat Massachusetts) soll eine Richterin am 13.