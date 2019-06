Hunderttausende an «Pride March» in New York

Umzug am Sonntag in New York am Sonntag in New York für die Gleichberechtigung aller Liebesformen. © Keystone/FR61802 AP/CRAIG RUTTLE

Zu Konfetti in Regenbogenfarben und der US-Nationalhymne beim Start sind Hunderttausende Menschen am Sonntag in New York für die Gleichberechtigung aller Liebesformen auf die Strasse gegangen.