Ideenlose St.Galler scheitern an Sarpsborg

Tor

Dejan Stojanovic, Note: 5

Beim Gegentreffer nach einer halben Stunde wurde er von seinen Vorderleuten im Stich gelassen und konnte nichts mehr ausrichten. Im Anschluss zeigte der Österreicher starke Paraden. Nur dank ihm fiel die Niederlage nicht höher aus.

Verteidigung

Nicolas Lüchinger, Note: 4

Fehlender Einsatz kann man dem Oberrieter nie vorwerfen. Seine Einstellung hat gepasst. Er arbeitete fleissig auf der rechten Aussenbahn und verteidigte engagiert. Nach vorne blieb er aber glücklos.

Silvan Hefti, Note: 3

Hatte Dusel, dass sein Rückpass auf Stojanovic nach 41 Minuten nicht mit dem 2:0 bestraft wurde. Solche Nachlässigkeiten darf sich der Kapitän nicht erlauben.

Leonel Mosevich, Note: 3,5

Startelf-Debüt für den 21-jährigen Argentinier. Ohne zu glänzen, machte er auf der Innenverteidiger-Position den gesperrten Vilotic vergessen. Nach 82 Minuten kam Kutesa für ihn auf den Platz.

Andreas Wittwer, Note: 3,5

Suchte immer wieder den Weg nach vorne. Seine Pass- und Flankenqualität liessen am gestrigen Abend aber zu wünschen übrig. Kommt noch hinzu, dass sich Mortensen beim 1:0 hinter seinem Rücken davonschlich.

Mittelfeld:

Vincent Sierro, Note: 3

Trägt Mitschuld beim 1:0 der Norweger. Er liess Askar unmittelbar vor dem 1:0 unbehelligt Flanken, was zum Gegentreffer führte. Der Leihspieler aus Freiburg fand über die ganzen 90 Minuten nie richtig in die Partie.

Jordi Quintilla, Note: 2,5

Blieb nach vorne wirkungslos und war defensiv nicht über alle Zweifel erhaben. Hatte gegen die stämmig gebauten Norweger seine liebe Mühe und kam nicht in die Zweikämpfe.

Majeed Ashimeru, Note: 3

Liess seine Leichtfüssigkeit aus den vergangenen Spielen vermissen und tauchte im Mittelfeld ab. Auch ihm gelang es nicht, Impulse nach vorne zu setzten.

Sturm

Yannis Tafer, Note: 2,5

Konnte sich auf der rechten Seite nicht entfalten und blieb über die ganze Spieldauer blass. Von ihm darf man mehr erwarten.

Roman Buess, Note: 2,5

Sein Abschluss kurz vor seiner Auswechslung war sinnbildlich für seine Leistung. Er war im Sturmzentrum komplett abgemolden und erhielt kaum brauchbare Bälle. Nach 72 Minuten wurde er durch Itten ersetzt.

Marco Aratore, Note: 2,5

Machte mit harmlosen Abschlüssen und zu weit geratenen Flanken auf sich aufmerksam. Zur Halbzeit wurde er durch Nassim Ben Khalifa ersetzt.

Nassim Ben Khalifa, Note: 3

Auch er schaffte es nach seiner Einwechslung nicht, für Gefahr zu sorgen und blieb immer wieder am Gegner hängen.

Cedric Itten, Note: 3

Er ist der torgefährlichste Stürmer der St.Galler in der noch jungen Saison. Bis auf einen harmlosen Kopfball hatte er aber keine Aktionen.

Dereck Kutesa, Note: –

Auf Grund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

FM1Today-Teamschnitt: 3,2

Fazit: Die Ostschweizer enttäuschen im Rückspiel gegen Sarpsborg auf ganzer Linie und verlieren verdient mit 1:0. Damit ist der Traum von der Europa League früh ausgeträumt. Während 90 Minuten haben es die Gäste nicht geschafft, sich ernsthafte Torchancen zu erarbeiten. Und auch defensiv kamen die St.Galler mehrere Male in Bedrängnis. Die Norweger hingegen verteidigten sehr organisiert und kompakt. Dank dem Treffer in der 31. Minute durch Mortensen stehen die Norweger in der nächsten Runde und treffen dort auf den kroatischen Vizemeister Rijeka. Auch nach dem Gegentreffer waren die Espen nicht in der Lage auf den Rückschlag zu reagieren. Im Gegenteil: Die Hausherren waren dem zweiten Treffer wesentlich näher, als die St.Galler dem Ausgleichstreffer.

Mit diesem ideenlosen Auftritt verabschieden sich die Espen aus dem europäischen Wettbewerb. Bereits am Sonntag folgt die nächste Bewährungsprobe für die junge Mannschaft von Peter Zeidler. Dann trifft sie zuhause auf den FC Thun. Anpfiff ist um 16:00 Uhr.