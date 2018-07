Im Schlaf: 2-Meter-Schlange fällt auf Mann

Es tönt ein bisschen wie der Beginn eines schlechten Films: Ein Mann erwacht ziemlich unsanft, weil eine rund zwei Meter lange Boa Constrictor, eine Würgeschlange, von der Decke seines Schlafzimmers auf ihn fällt.

So geschehen Ende Juni in Pulaski, einem Dorf im Nordosten des US-Staates New York. Wie das New York State Departement of Environmental Conservation (NYSDEC) schreibt, habe ein Mitarbeiter einen ziemlich nervösen Anruf bekommen: «Der in Panik geratene Anrufer teilte uns mit, dass eine grosse Schlange von der Decke auf ihn gefallen sei.»

Ein Mitarbeiter des NYSDEC machte sich auf, der Sache auf den Grund zu gehen. Im Schlafzimmer entdeckte er eine rund zwei Meter lange Würgeschlange, eine Boa Constrictor. Offenbar ist sie beim Nachbar, der oberhalb des Anrufers wohnt, ausgebrochen und irgendwie bis an die Decke des Schlafzimmers der unteren Wohnung gekommen.

Der Mitarbeiter konnte die Schlange einfangen und wieder dem Halter zurück geben. Ob sein Nachbar unter ihm wieder ruhig schlafen kann, ist nicht überliefert.

Der Besitz solcher Schlangen ist im US-Staat New York legal. In den USA sind seit 1978 17 Menschen durch Würgeschlangen umgekommen.

(rr)