Indien erinnert an Massaker aus britischer Kolonialzeit

Millionen Inder gedenken dieses Wochenende des Massakers von Amritsar vor hundert Jahren. Eine Entschuldigung Grossbritanniens steht noch immer aus.

In Indien ist am Samstag an das Massaker von Amritsar vor hundert Jahren erinnert worden. Auch Grossbritannien beteiligte sich an dem Gedenken an das Massaker aus der Zeit der Kolonialherrschaft. Eine offizielle Entschuldigung Grossbritanniens steht aber noch aus.