Indonesien will Hauptstadt verlegen

Eine Alternative im ewigen Stau: Die Motorrad-Taxis schlängeln sich gekonnt durch die Blechlawine in Jakarta. © KEYSTONE/AP/ACHMAD IBRAHIM

Indonesien will seine Hauptstadt auf die Insel Borneo verlegen und die Regierung sowie das Parlament aus Jakarta abziehen. Dies kündigte Präsident Joko Widodo am Donnerstag auf Twitter an.