Industrie als aktiver Partner im Klimaschutz

Von links: Cemsuisse-Direktor Stefan Vannoni, Francis Krähenbühl, CEO und VR-Präsident der Emil Egger & Cie SA, sowie Swissmem-Direktor Stefan an einem Mediengespräch zum Thema "Die Industrie ist ein verlässlicher Partner in der Klimapolitik" am Donnerstag in Bern. © Keystone/MARCEL BIERI

Alle reden heute über das Klima – auch die Schweizer Industrie: Seit Jahren schon reduziere sie ihre Emissionen, hiess es an einem Mediengespräch am Donnerstag in Bern. Die Industrie sei Teil der Lösung, nicht Teil des Problems.