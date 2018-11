Instagram geht mit Betrügern hart ins Gericht

In den kommenden Tagen könnte die Beobachtung von Influencer-Accounts auf Instagram spannend werden. Der Social-Media-Riese geht derzeit mit Spam-Apps und deren Nutzern hart ins Gericht, berichtet techcrunch.com.

Fake-Accounts und Like-Bots werden immer mehr zum Problem in den sozialen Medien. Wahlen werden beeinflusst und Gesellschaften polarisiert. Alleine im letzten Quartal wurden 754 Millionen Fake-Accounts gelöscht.

Spam-Apps soll Einhalt geboten werden

Instagram hat nun Lernwerkzeuge entwickelt, mit deren Hilfe Konten identifiziert werden können, die Dritt-Anbieter zur Steigerung der Followerzahlen verwenden. Wird so ein Konto entdeckt, erhält der Benutzer zuerst eine Aufforderung, sein Passwort zu ändern. So wollen sie die Verbindung zu den Spam-Apps unterbrechen.

Benutzer müssen normalerweise ihren Benutzernamen und ihr Kennwort für die Dienste angeben. Diese übernehmen dann die Kontrolle über ihre Konten und folgen und kommentieren Konten, die mit dem gewünschten Hashtag verknüpft sind.

Viele Follower innert kürzester Zeit gibt es bald nicht mehr

Oft spielt sich das folgendermassen ab: Ein Account, der viele Follower hat, jedoch kaum Abonnements, folgt dir plötzlich. Du folgst zurück. Dann geht es eine oder zwei Wochen, und der User entfolgt dir wieder. Je nach Angebot, das er bezahlt hat, hinterlässt der Account auch einige Kommentare und Likes auf deinem Profil, bevor er dir entfolgt. Mit diesen Bot-Apps kann die Followerzahl innert kürzester Zeit in die Höhe schiessen. Das Problem: Instagram ist ein Werbeträger. Selbst User mit nur tausend Abonnenten können zu «Nanoinfluencern» werden und Markenpartnerschaften abschliessen. Wenn jedoch niemand glauben kann, dass diese Followerzahl aus echten Konten besteht, stellt dies Instagrams Legitimität in Frage. Ausserdem können diese Profile leichter gehackt werden, da sie ihr Login an Dritte weitergegeben haben.

Nebst der Erkennung von Bots kann das Lernwerkzeug von Instagram auch Fake-Kommentare und -Likes löschen. Stellt das Werkzeug fest, dass der Benutzer weiterhin Gebrauch von Spam-Apps macht, wird das Konto komplett gelöscht. Ob diese Massnahmen Erfolg haben werden und andere Social-Media-Plattformen nachziehen, wird sich zeigen.

(nm)