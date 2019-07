Italienischer Bestseller-Autor Luciano De Crescenzo gestorben

Luciano De Crescenzo wurde Ende der 1980 Jahre mit seinem Buch "Also sprach Bellavista" weltberühmt; am Donnerstag ist der italienische Bestseller-Autor mit 90 Jahren in Rom gestorben. (Archivbild) © Keystone/DPA/ARCHIVE

Der italienische Bestseller-Autor Luciano De Crescenzo ist am Donnerstag in Rom im Alter von 90 Jahren gestorben. Dies bestätigte die Mailänder Verlagsgruppe Mondadori, die all seine Werke veröffentlicht hat.