Italienischer Regisseur Franco Zeffirelli ist tot

Zeffirelli wurde bekannt durch Filme und opulente Theater- und Operninszenierungen, darunter immer wieder Shakespeare-Werke.

Bis vor wenigen Wochen war Zeffirelli noch aktiv: Der Regisseur arbeitete an einer neuen Inszenierung der Verdi-Oper «La Traviata» für die Arena von Verona, mit der die kommende Saison am 21. Juni eröffnen wird.

Franco Zeffirelli, der eigentlich Gian Franco Corsi Zeffirelli hiess, sei in Anwesenheit seiner Söhne friedlich entschlafen, teilten die Angehörigen am Samstag mit. Er war schon seit mehreren Monaten von schweren gesundheitlichen Problemen gezeichnet. Das Datum und der Ort des Begräbnisses wurden vorerst nicht bekanntgegeben.

Zeffirelli soll am Hauptfriedhof Porte Sante in Florenz beerdigt werden – in der Stadt, in der er am 12. Februar 1923 zur Welt gekommen war. Im römischen Rathaus soll Zeffirellis Sarg aufgebahrt werden. Erwartet wird, dass Tausende Menschen sich von Zeffirelli verabschieden werden

