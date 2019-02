Jason Joseph mit Hürdenrekord über 60 Meter

Jason Joseph freut sich über den Schweizer Rekord über 60 Meter Hürden © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Am zweiten Tag der Schweizer Hallen-Meisterschaften in St. Gallen erzielt der Hürdenläufer Jason Joseph (LC Therwil) in 7,56 Sekunden einen Schweizer Rekord über 60 m Hürden.