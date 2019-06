Fast jeder Zehnte schon krank durch Essen

Die Nahrung ist demnach mit Bakterien, Viren, Parasiten oder chemischen Substanzen verunreinigt. Die Vereinten Nationen wollen sich dafür einsetzen, dass Lebensmittel sicherer werden.

«Dies ist eine einmalige Gelegenheit, das Bewusstsein für die Gefahren durch verseuchtes Essen zu fördern, bei Regierungen, Produzenten, Transporteuren und Verbrauchern», meinte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Vom Bauernhof bis zum Teller – alle Beteiligten müssen mithelfen, damit die Nahrung sauber ist.»

Für jeden investierten Euro in die Aufklärung darüber, wie Lebensmittel sicher produziert und aufbewahrt werden, könnten zehn Euro eingespart werden, weil weniger Menschen krank würden und etwa am Arbeitsplatz ausfielen, so die WHO. Sie beziffert den Produktivitätsverlust durch solche Ausfälle in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen auf 95 Milliarden Dollar im Jahr.

(SDA)