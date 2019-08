Journalist aus Iran beantragt Asyl während Sarif-Reise in Schweden

Irans Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif und seine norwegische Amtskollegin Ine Eriksen Soereide bei einer Pressekonferenz in Oslo am Donnerstag. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA NTB SCANPIX/STIAN LYSBERG SOLUM

Ein iranischer Journalist soll während der Dienstreise von Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif in Stockholm die Delegation verlassen und politisches Asyl in Schweden beantragt haben. Das berichtete das Nachrichtenportal «Rouydad-24» am Samstag.