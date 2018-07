Juniorin Leonie Küng im Halbfinal

Im Halbfinal trifft Küng auf die als Nummer 10 gesetzte Chinesin Wang Xiyu.

Die Schaffhauserin spielte vor zehn Tagen in Roehampton erstmals überhaupt auf Rasen und musste in Wimbledon durch die Qualifikation, weil sie mehrheitlich Frauenturniere spielt und deshalb kein hohes Juniorenranking hat. In der WTA-Rangliste ist Küng als Nummer 417 die elftbeste Schweizerin.

Küng wird zwar von Swiss Tennis unterstützt, trainiert aber in Schaffhausen beim TC Cilag unter Anleitung ihres Vaters Martin mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester. Daneben macht sie online einen amerikanischen High-School-Abschluss. Die Familie besitzt in Beringen einen Bauernhof mit Pferden.

(SDA)