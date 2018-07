«Justitia» in Bern erhält Schönheitskur

Der Gerechtigkeitsbrunnen in der Berner Altstadt. Die Brunnenfigur ist eine Statue der Justitia mit verbundenen Augen, die in der linken Hand die Waage trägt und mit der rechten Hand das Richtschwert erhebt. © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Am Gerechtigkeitsbrunnen in der unteren Berner Altstadt sind Unterhaltsarbeiten nötig. Die Brunnenfigur der Justitia braucht neue Farbe und die Säule muss nachgeölt werden. Damit wird also in Bern die «Justiz» diesen Sommer gründlich geschmiert – ganz legal.