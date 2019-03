Justiz gegen Macron-Mitarbeiter in Benalla-Affäre angerufen

Der französische Senat wirft engen Mitarbeitern von Präsident Macron Falschaussagen in der Affäre um den geschassten Sicherheitsmitarbeiter Benalla vor. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA AP POOL/MICHEL EULER / POOL

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gerät in der Affäre um seinen geschassten Sicherheitsmitarbeiter Alexandre Benalla weiter unter Druck: Der französische Senat rief am Donnerstag die Justiz an, Ermittlungen gegen mehrere enge Mitarbeiter Macrons aufzunehmen.