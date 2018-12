Kaley Cuoco flittert in Zermatt

Die US-Schauspielerin Kaley Cuoco (32) wollte schon immer mal in die Schweiz. «Bin ich in einem Traum aufgewacht?», scheibt Cuoco in einer Insta-Story. Die Schauspielerin heiratete im Juni Springreiter Karl Cook (29). Und nun hat sind sie «Honeymooners» in Zermatt und haben eine perfekte Sicht aufs Matterhorn.

Seit 2007 spielt Cuoco die Penny in «The Big Bang Theory», sie gehört zu den bestbezahlten Seriendartstellerinnen der Welt. Pro Episode soll sie eine Gage von einer Million Dollar erhalten.

(red.)