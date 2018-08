Kantischüler müssen wieder früh raus

In der Kantonsschule St.Gallen müssen die Schüler morgens wieder früher antraben. © St.Galler Tagblatt

Der zwanzig Minuten spätere Schulstart am Morgen sorgte an der Kantonsschule Burggraben für Hektik während des ganzen Tages. Deshalb hat die Schulleitung die zweijährige Testphase beendet – was bleibt ist eine fünf Minuten längere Schlafenszeit.