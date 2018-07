Kantonsrichter stirbt bei Segelflugunfall

Im Alter von 62 Jahren ist der hauptamtliche Kantonsrichter am Sonntagnachmittag gestorben. Der Richter ist bei einem Segelflugzeugabsturz in Oberwald im Wallis tödlich verunglückt. Er war am Nachmittag auf dem Flugplatz Münster zu einem Rundflug mit dem Segelflieger gestartet. Um 19 Uhr wurde der Flugplatzchef unruhig, denn der Pilot war noch nicht zurückgekehrt, zumal er sich auch nicht über Funk meldete. Deshalb wurde nach dem Piloten gesucht. Ein Armeeheli konnte am Abend das Flugzeug im Gerental finden, wie Blick.online schreibt

Das Kantonsgericht verliert mit Benedikt Landolt einen ausserordentlich liebenswürdigen und geschätzten Kollegen, seiner Familie wünscht das Kantonsgericht in dieser schweren Zeit viel Kraft, heisst es in der Medienmitteilung des St.Galler Kantonsgericht.

Landolt begann 1986 seine juristische Karriere als Untersuchungsrichter für die Strafverfolgung des Kantons St.Gallen. Im Februar 2015 wurde er vom Kantonsgericht zum hauptamtlichen Kantonsrichter gewählt. Das Kantonsgericht gewannen mit ihm eine Richterpersönlichkeit, welche auf sehr reichhaltige und vielseitige Erfahrung zurückgreifen konnte, steht in der Medienmitteilung.

Genauere Informationen zum Unfallhergang sind bisher noch nicht vorhanden.

(red.)