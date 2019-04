Kapo St.Gallen schleicht sich jetzt an

Die St.Galler Polizei ist neu mit Elektroautos unterwegs: Sie setzt fünf elektrische Patrouillenautos der Marke Hyundai Kona EV ein. Hinzu kommen acht zivile Polizeiautos derselben Marke. In den kommenden eineinhalb Jahren wolle sie weitere rund fünfzehn beschriftete sowie zivile Elektroautos in ihre Fahrzeugflotte aufnehmen, teilt die Kantonspolizei St.Gallen am Mittwoch mit.

Für die Modelle von Hyundai entschied sich die Kapo aufgrund von verschiedenen Kriterien: «Entscheidend waren dabei die Leistung, die Mindestreichweite sowie der Ankaufpreis», heisst es in der Mitteilung. Der Hyundai Kona EV sei das einzige Auto, das diese Punkte erfülle und lieferbar gewesen sei. Gemeinsam mit dem Hersteller musste die Polizei unter anderem Fragen zum Datenschutz klären, bevor die E-Flotte bestellt werden konnte. Für die Wartung, fachliche Unterstützung und allfällige Garantieleistungen stehen der Polizeigarage Vertreter von Hyundai zur Verfügung.

(Kapo SG/red.)