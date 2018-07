Kein Badibesuch für die FCSG-Spieler

Zwei Spiele und zwei Siege innerhalb weniger Tage. Der Start ist dem FC St.Gallen unter dem neuen Trainer Peter Zeidler geglückt. Doch der enge Spielplan gleich zu Beginn der Saison zerrt an den Reserven. Unter diesen Umständen nehmen das Trainer und Spieler aber gerne in Kauf. Dazu kommt, dass Peter Zeidler auf ein breites Kader zurückgreifen kann. «Ich weiss noch nicht, wer am Sonntag gegen Sion auflaufen wird. Aber es gibt bestimmt einige Wechsel in der Startelf.»

Viel trinken

Am Sonntag empfängt der FCSG den FC Sion im Kybunpark. Viel Zeit bleibt nicht, um sich auf den Gegner einzustellen, dazu müssen sich die Spieler regenerieren. Aber nicht etwa am See oder in der Badi. «Die Spieler sollen die Sonne meiden. Wir trainieren deshalb vormittags und nicht in der grössten Nachmittagshitze», sagt Peter Zeidler zu FM1Today. Dazu ist es wichtig das die FCSG-Spieler auf die Ernährung schauen: «Die Spieler müssen trinken, bevor sie schon Durst haben. Dazu ist die Ernährung noch wichtiger als sonst.» Weiter sei viel Schlaf wichtig, trotz der Hitze.

Positive Energie

Immer wieder nimmt der Espen-Cheftrainer das Wort «Begeisterung» in den Mund. Diese sei im Team vorhanden und man wolle diese auch im Spiel am Sonntag gegen Sion wieder entfachen. Im Europa-League-Spiel gegen Sarpsborg sei der Schluss ein Highlight gewesen: «Es war unglaublich, wie wir fünf Minuten lang mit den Fans gesungen haben. Es sind gute Energien vorhanden.»

Der FC Sion ist für Peter Zeidler persönlich ein spezieller Gegner. In der Saison 16/17 war er Trainer bei den Wallisern. «Ich bin ein bisschen nervös. Doch die Vorfreude überwiegt», sagt der bald 56-Jährige. Ob er nun lieber Raclette oder Bratwurst hat, siehst du im Videointerview mit FM1Today.

(lae)