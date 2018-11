Kein technischer Defekt bei Ju-Absturz

Die Ju-52 der Ju-Air stürzte 500 Meter südöstlich des Segnespasses bei Flims GR fast senkrecht zu Boden. (Archivbild) © KEYSTONE/CANTONAL POLICE OF GRISONS

Bisher gibt es keine Hinweise auf ein technisches Versagen der JU-52, die am 4. August in Graubünden abstürzte. Die JU-Air will im Frühling wieder eine neue Maschine in Betrieb nehmen.