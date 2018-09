Keine Himmelslaternen an der Grenze

«Wir haben im Gemeinderat beschlossen, auf die Empfehlungen des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) zu reagieren», sagt Andrea Hanselmann, Mitglied des Gemeinderats.

Dieses sagt, man solle zu Landesgrenzen mindestens einen Abstand von fünf Kilometern einhalten. In Diepoldsau ist dieser Abstand zu Hohenems nicht gewährleistet.

Zu nah am Flughafen

In verschiedenen Teilen der Schweiz ist es bereits verboten, Himmelslaternen steigen zu lassen – vor allem in der Nähe von Flughäfen. Und Diepoldsau liegt in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Hohenems.

Die Landesgrenze sei aber ausschlaggebend gewesen, das Verbot offiziell auszusprechen. «Aber schon vorher haben wir bei Anfragen darauf hingewiesen, dass es nicht erlaubt ist, die Laternen steigen zu lassen», sagt Hanselmann.

In Österreich schon jahrelang verboten

Himmelslaternen sind wie kleine Heissluftballone. Mit einem Brenner wird die Luft erhitzt, damit sie steigen kann. Die Hülle ist aus leichtem Papier und hat ein Metall- oder Holzgestänge. Es ist nicht möglich, zu beeinflussen, wo die Himmelslaterne hinfliegt.

In Österreich sind die Himmelslaternen ausserdem seit 2009 verboten. Dies, weil es zu mehreren kleinen Vorfällen und möglicherweise zu einem Grossbrand gekommen ist.

Luftverschmutzung und Trockenheit

Berneck hat ein solches Verbot schon im vergangenen Jahr erlassen. «Da Berneck in einem Talkessel umgeben von Wäldern liegt, haben wir ein Verbot ausgesprochen», sagt Philipp Hartmann, Gemeindeschreiber von Berneck.

«Die Entfernung zur Landesgrenze wäre nicht das Problem. Für uns waren es die Luftverschmutzung und die immer wiederkehrende Trockenheit, die für das Verbot ausschlaggebend waren», sagt Hartmann.

Selten eine Anfrage

Vorfälle im Zusammenhang mit Himmelslaternen sind Hartmann nicht bekannt. Auch in Diepoldsau weiss man von keinem. Die Gemeinde Balgach handhabt es wie Berneck.

«Die Landesgrenze ist zu nahe, weswegen wir ebenfalls ein Verbot haben. Wir erhalten aber sehr selten Anfragen zu Himmelslaternen», sagt Heidi Romer, Gemeindeschreiberin von Balgach.

Rebstein hat kein Verbot

Viele Behörden finden, dass das Brandrisiko zu hoch ist. «Hier in Diepoldsau ist es aber meines Wissens noch nie zu Zwischenfällen mit Himmelslaternen gekommen», sagt Hanselmann.

Wer künftig eine Laterne steigen lassen möchte, muss sich zuerst informieren, wo es erlaubt ist. In Rebstein besteht beispielsweise kein Verbot.

(str)