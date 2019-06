Kirche in Sri Lanka wiedereröffnet

Erste Messe in der von den Anschlägen betroffenen Kirche in Colombo: Kardinal Malcolm Ranjith (zweiter von rechts) zelebriert sie mit Überlebenden. © KEYSTONE/AP/ERANGA JAYAWARDENA

Gut sieben Wochen nach der Anschlagsserie in Sri Lanka ist eine der attackierten Kirchen in der Hauptstadt Colombo feierlich wiedereröffnet worden. Tausende Menschen verfolgten am Mittwoch eine Messe in der wiederaufgebauten Kirche St.Anthony’s.