Klimaeffekt von Kondensstreifen könnte sich bis 2050 verdreifachen

Kondensstreifen führen schon jetzt zur Klimaerwärmung - in 30 Jahren werden sich ihre schädlichen Auswirkungen verdreifachen. © Keystone/DPA/FEDERICO GAMBARINI

Kondensstreifen am blauen Himmel: Bei manchem weckt das Fernweh. Forscher sehen sie jedoch mit Sorge. Ihr Effekt auf das Klima könnte in den kommenden Jahren sehr stark zunehmen.Aus Kondensstreifen entstandene Wolken haben im Jahr 2050 drei Mal so starke Auswirkungen auf das Klima wie noch 2006.