Mit einem juristischen Nachspiel muss ein Dobermann-Halter in Allensbach bei Konstanz rechnen. Am Montagabend liess er seinen Dobermann ohne Leine laufen. Der Hund ging daraufhin zu einer umzäunten Wiese. Dort packte er durch den Zaun hindurch ein Lamm. Er zog es durch den Zaun und trieb es anschliessend vor sich her, bis das Lämmchen verletzt liegen blieb.

Das junge Schaf musste später aufgrund seiner schweren Verletzungen getötet werden. Der Hundehalter wurde angezeigt.

(red.)