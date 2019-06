Lastwagenfahrer fährt nach Unfall weiter

Am Mittwoch kurz vor 12 Uhr fuhr eine 15-Jährige mit ihrem Mofa auf der Rickenstrasse in Richtung Ricken. Dabei wurde sie von einem Lastwagen überholt. Beim Überholmanöver wurde sie touchiert und stürzte, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Der Fahrer des Lastwagens setzte die Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Sie begab sich selbständig in ärztliche Versorgung.

«Es kann sein, dass der Fahrer den Unfall gar nicht bemerkt hat. Wie es genau dazu kam, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Franken. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder etwas zum Lastwagen sagen können.

(red./Kapo SG)