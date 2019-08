Lausanne-Sport übernimmt mit 4:0-Sieg die Spitze

Lausannes Doppeltorschütze Andi Zeqiri freut sich über sein 4:0 © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

In der 4. Runde hisst sich Lausanne-Sport erstmals an die Spitze der Challenge League. Das 4:0 gegen Kriens ist Lausannes dritter deutlicher Sieg in Folge.Nach dem anfänglichen 2:2 in Schaffhausen sind die Waadtländer richtig in Schuss gekommen.