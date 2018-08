Sprunger gewinnt Diamond-League-Rennen

Lea Sprunger läuft auch in Birmingham als Erste ins Ziel. (Archivaufnahme) © KEYSTONE/AP/MICHAEL SOHN

Gut eine Woche nach ihrem EM-Gold in Berlin feiert Lea Sprunger auch im Rahmen der Diamond League einen tollen Erfolg. Die Westschweizerin gewinnt in Birmingham über 400 m Hürden in 54,86 Sekunden.