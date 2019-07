Lea Sprunger verpasst Verbesserung in Monaco

Lea Sprunger bleibt in Monaco hinter ihren Erwartungen zurück © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Lea Sprunger ist der Auftritt am Diamond-League-Meeting in Monaco nicht nach Wunsch geglückt. Die 29-Jährige beendet das Rennen über 400 m Hürden in 55,60 Sekudnen im 6. Rang.