Leclerc glänzt mit Bestzeit bei Debüt für Ferrari

Bereits nach zwei Stunden hatte Charles Leclerc die Tagesbestzeit von Ferrari-Teamkollege Sebastian Vettel am Dienstag verbessert © KEYSTONE/AP/KAMRAN JEBREILI

Was für ein Debüt von Charles Leclerc am zweiten Tag der Pirelli-Testfahrten in Abu Dhabi: Der ehemalige Sauber-Fahrer erzielt am Mittwoch bei seinem ersten Einsatz für Ferrari gleich die Bestzeit.