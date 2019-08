Erbprinz preist die Vorzüge der Monarchie

"Eine Monarchie bringt sehr viel Stabilität": Erbprinz Alois, Liechtensteins amtsführender Stellvertreter von Fürst Hans-Adam II und Thronfolger. (Archivbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Anlässlich des 300. Staatsfeiertags in Liechtenstein hat Erbprinz Alois in einem Interview die Vorzüge der Monarchie verteidigt. Die Privilegien des Fürstes würden für Stabilität sorgen. Eine Fürstin soll es trotz Gleichstellungsbewegung auch in Zukunft nicht geben.