Lindsey Vonn verzichtet auf Start in St. Moritz

Lindsey Vonn wird beim Super-G an diesem Wochenende in St. Moritz noch nicht in den Weltcup einsteigen.Die 34-Jährige verzichtet auf einen Start in der Schweiz und verschiebt die Jagd auf den Siegrekord von Ingemar Stenmark erneut.