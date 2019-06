Literaturtage beginnen mit Clemens J. Setz

Am heutigen Mittwochabend wird der Schriftsteller Clemens J. Setz die 43. Tage der deutschsprachigen Literatur mit einer Rede eröffnen. In den folgenden Tagen werden 14 Autorinnen und Autoren mit eigens für den Wettbewerb geschriebenen Texten um den Bachmann-Preis wetteifern. © Handout: Logo der 43. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt