Mo Salah, schon letzte Saison Liverpools Topskorer, eröffnete für Liverpool auch in der neuen Saison das Skore. © KEYSTONE/EPA/PETER POWELL

Der FC Liverpool legt einen perfekten Saisonstart hin. Liverpool schlägt West Ham United 4:0. Mo Salah, der Goalgetter der letzten Saison (32 Tore in 36 Spielen in der Premier League) brachte Liverpool schon nach 19 Minuten in Führung.