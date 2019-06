Löwen in Südafrika: Beim Krüger-Park ist ein ganzes Rudel entkommen. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/CARL FOURIE

In Südafrika ist ein Rudel von geschätzt 14 Löwen aus einem bei Touristen beliebten Nationalpark entkommen und bewegt sich frei herum. Die Tiere seien ausserhalb des Krüger-Nationalpark in der Provinz Limpopo gesichtet worden.Dies sagte am Freitag ein Sprecher der Provinzregierung.