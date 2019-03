Luca Boltshauser als «Option» für den Showdown

Die Lausanner Goalie-Frage vor dem Showdown: Sandro Zurkirchen (links) oder Luca Boltshauser (Bildmitte). Wer spielt heute abend? © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Der Lausanne HC will am Samstag nach zwei Niederlagen in Folge gegen die SCL Tigers den letzten Puck zum Einzug in die Playoff-Halbfinals nutzen.