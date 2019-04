Major-Triumph nach 11 Jahren

Der Schrei des grossen Siegers: Tiger Woods © KEYSTONE/AP/DAVID J. PHILLIP

Fast elf Jahre nach seinem 14. und letzten Sieg am einem grossen Turnier lässt Tiger Woods noch einmal die ganze Weltelite hinter sich. Der Amerikaner siegt am 83. US Masters in Augusta. Damit sicherte sich der Ausnahmekönner mit 43 Jahren seinen 15. Majortitel.