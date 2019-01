Die Genfer Polizei fanden in einem Gebäude einen Mann vor, der mit einer Schusswaffe getötet worden war. Der mutmassliche Täter wurde verhaftet. (Symbolbild) © Keystone/MARTIAL TREZZINI

In Genf ist ein Mann mit einer Schusswaffe getötet worden. Die Polizei fand die Leiche des Opfers am Freitagmorgen in einer Wohnung in der Rue Le-Corbusier in der Innenstadt. Der mutmassliche Täter wurde verhaftet. Sein Körper wies mehrere Stichwunden auf.