Maroon bringt St. Louis Blues in die Halbfinals

Pat Maroon jubelt, Goalie Ben Bishop ist geschlagen: Die Entscheidung für die St. Louis Blues im siebten Spiel gegen die Dallas Stars © KEYSTONE/AP/JEFF ROBERSON

Flügelstürmer Pat Maroon, auf diese Saison von den New Jersey Devils gekommen, bringt die St. Louis Blues in die Halbfinals der NHL. Er erzielt in der 2. Verlängerung das 2:1 gegen die Dallas Stars.