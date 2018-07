Martina Hingis hat «Ja» gesagt!

Nur ein kleiner Kreis war über die Hochzeit der ehemaligen Weltranglistenerste im Tennis und dem Zuger Sportarzt informiert. Am Samstagnachmittag haben sich die beiden bei einer freien Trauung im Grand Resort Bad Ragaz vor 140 Gästen das Jawort gegeben.

Die Hochzeit fand im privaten Rahmen mit der Familie und den engsten Freunden des Paares statt. Nach den Feierlichkeiten soll es dann auch gleich mit den Flitterwochen weitergehen.

Martina Hingis möchte in Zukunft neben ihrer Leidenschaft Tennis auch vermehrt Reitsport betreiben. Daher plant das frisch vermählte Paar auf seinem Grundstück in Bad Ragaz den Bau von acht Pferdeboxen. Sport wird also weiterhin eine grosse Rolle im Leben der beiden spielen.

Der CEO des Resorts, Patrick Vogler, freut sich über die Ortswahl für die Hochzeit: «Für uns ist es eine grosse Ehre, dass Martina Hingis und Harry Leemann diesen besonderen Moment bei uns im Grand Resort Bad Ragaz feiern. Wir wünschen dem Brautpaar viele gemeinsame Ehejahre voller Harmonie und Gesundheit. »

(red.)