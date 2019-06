Massendemonstration gegen Regierungschef Babis in Prag

Zehntausende Menschen haben am Dienstag in Prag Proteste gegen Regierungschef Babis protestiert. Ihm wird vorgeworfen, als Unternehmer jahrelang unrechtmässig von EU-Subventionen profitiert zu haben. © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

In Tschechien spitzen sich die Proteste gegen Regierungschef Andrej Babis zu. Bei einer der grössten Kundgebungen seit der demokratischen Wende von 1989 füllten Zehntausende Demonstranten am Dienstagabend den zentralen Wenzelsplatz in Prag. Sie forderten den Rücktritt des Politikers.