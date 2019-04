Mbappé zieht es nicht zu Real

Kylian Mbappé hegt keine Wechselabsichten © KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI

Topstürmer Kylian Mbappé will Paris Saint-Germain nicht in Richtung Real Madrid verlassen. Das bekräftigt der 20-Jährige nach dem Gewinn des Meistertitels mit PSG. «Ich bin hier, ich bin Teil des Projekts», sagte der Weltmeister am Sonntag im TV-Sender Canal Plus.